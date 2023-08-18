



США обеспокоены возможностью совместной разработки ракет Россией и КНДР

В США бьют тревогу из-за возможности совместной разработки ракет Россией и Северной Кореей.



Об этом сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.



"Администрация Байдена обеспокоена возможностью сотрудничества РФ и КНДР в разработке инновационных ракетных технологий", - сказал он.



Ранее в КНДР опровергли информацию о наличие оружейных сделок с Россией. Тем не менее, укрепление военных связей между двумя странами вызывает у администрации Байдена "беспокойство".