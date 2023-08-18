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США обеспокоены возможностью совместной разработки ракет Россией и КНДР
18.08.2023 17:36 Алина Груднева

США обеспокоены возможностью совместной разработки ракет Россией и КНДР

В США бьют тревогу из-за возможности совместной разработки ракет Россией и Северной Кореей.

Об этом сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Администрация Байдена обеспокоена возможностью сотрудничества РФ и КНДР в разработке инновационных ракетных технологий", - сказал он.

Ранее в КНДР опровергли информацию о наличие оружейных сделок с Россией. Тем не менее, укрепление военных связей между двумя странами вызывает у администрации Байдена "беспокойство".

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