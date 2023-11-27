



США не подталкивают Украину к переговорам с РФ, – Белый дом

США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников.



Однако в Белом доме эту информацию опровергли. Соединенные Штаты Америки не проводят политику подталкивания Украины к переговорам с Россией, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает Sky News.



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Издание отмечает, что никто из официальных лиц США никогда не говорил об этом публично – наоборот, все заявляют о том, что США будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется – несмотря на опасения, что в следующем году в результате второго возможного президентства Дональда Трампа поддержка Украины может быть сокращена.

