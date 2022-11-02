



США: мы надеемся, что новое правительство Израиля будет уважать права меньшинств

США заявили, что надеются на то, что следующее правительство Израиля будет и впредь уважать права меньшинств. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что отношения США с Израилем "всегда основывались на общих интересах, но, что более важно, на наших общих ценностях".



Прайс добавил, не ссылаясь непосредственно на результаты выборов, что "мы надеемся, что все высокопоставленные правительственные чиновники будут и впредь разделять ценности открытого и демократического общества, терпимость и уважение ко всем гражданам общества, включая группы меньшинств".