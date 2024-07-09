



США: Иран пользуется пропалестинскими протестами, чтобы сеять хаос

В последние недели иранский режим пытался воспользоваться продолжающимися пропалестинскими протестами, чтобы посеять хаос и раздор в США.



Такое заявление сделала глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы наблюдали, как связанные с правительством Ирана лица выдавали себя в интернете за активистов, подстрекали к протестам и даже оказывали финансовую поддержку протестующим", — отметила Хейнс.



Она добавила, что американцы, которые участвуют в протестах, добросовестно выражают свое мнение.



"Важно предупредить об иностранных субъектах, которые стремятся использовать наши дебаты в своих собственных целях", - предупредила она.