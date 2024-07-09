Новости » Новости США
США: Иран пользуется пропалестинскими протестами, чтобы сеять хаос
09.07.2024 21:54 Алина Груднева

США: Иран пользуется пропалестинскими протестами, чтобы сеять хаос

В последние недели иранский режим пытался воспользоваться продолжающимися пропалестинскими протестами, чтобы посеять хаос и раздор в США.

Такое заявление сделала глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы наблюдали, как связанные с правительством Ирана лица выдавали себя в интернете за активистов, подстрекали к протестам и даже оказывали финансовую поддержку протестующим", — отметила Хейнс.

Она добавила, что американцы, которые участвуют в протестах, добросовестно выражают свое мнение.

"Важно предупредить об иностранных субъектах, которые стремятся использовать наши дебаты в своих собственных целях", - предупредила она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы