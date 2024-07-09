США: Иран пользуется пропалестинскими протестами, чтобы сеять хаос
В последние недели иранский режим пытался воспользоваться продолжающимися пропалестинскими протестами, чтобы посеять хаос и раздор в США.
Такое заявление сделала глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.
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"Мы наблюдали, как связанные с правительством Ирана лица выдавали себя в интернете за активистов, подстрекали к протестам и даже оказывали финансовую поддержку протестующим", — отметила Хейнс.
Она добавила, что американцы, которые участвуют в протестах, добросовестно выражают свое мнение.
"Важно предупредить об иностранных субъектах, которые стремятся использовать наши дебаты в своих собственных целях", - предупредила она.