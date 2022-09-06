Новости » Новости США
США будут оказывать давление на Израиль в отношении правил ведения огня
06.09.2022 22:31 Ольга Белозерова

США будут оказывать давление на Израиль в отношении правил ведения огня

Вашингтон будет оказывать давление на Израиль, чтобы он пересмотрел свою политику и практику в отношении правил ведения боевых действий, после того, как ЦАХАЛ представил результаты расследования убийства журналистки Ширин Абу-Акле.

Такое заявление сделал заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает Jerusalem Post.

"Мы продолжим оказывать давление на Израиль на самом высоком уровне, чтобы он пересмотрел политику и практику в этом отношении, чтобы гарантировать, что подобное не повторится в будущем", - заявил Патель.

Напомним, что расследование пришло к выводу, что Абу-Акле могла быть случайно убита выстрелом, который сделал израильский солдат. Однако в ЦАХАЛе подчеркнули, что возможность того, что журналистка была убита палестинским террористом, остается. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы