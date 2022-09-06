



США будут оказывать давление на Израиль в отношении правил ведения огня

Вашингтон будет оказывать давление на Израиль, чтобы он пересмотрел свою политику и практику в отношении правил ведения боевых действий, после того, как ЦАХАЛ представил результаты расследования убийства журналистки Ширин Абу-Акле.



Такое заявление сделал заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает Jerusalem Post.



"Мы продолжим оказывать давление на Израиль на самом высоком уровне, чтобы он пересмотрел политику и практику в этом отношении, чтобы гарантировать, что подобное не повторится в будущем", - заявил Патель.



Напомним, что расследование пришло к выводу, что Абу-Акле могла быть случайно убита выстрелом, который сделал израильский солдат. Однако в ЦАХАЛе подчеркнули, что возможность того, что журналистка была убита палестинским террористом, остается.