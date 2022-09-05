



ЦАХАЛ: Абу Акле могла быть случайно убита израильским солдатом

В ЦАХАЛе заявили, что журналиста "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле могла быть случайно убита израильским солдатом во время перестрелки в Дженине, произошедшей в мае этого года.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Существует высокая вероятность того, что Ширин была случайно ранена выстрелом ЦАХАЛа по подозреваемым, идентифицированным как вооруженные палестинские боевики, во время перестрелки, в которой по солдатам ЦАХАЛа были произведены массовые и неизбирательные выстрелы с риском для жизни", - заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа.



По словам военных, на протяжении всей перестрелки военнослужащие вели огонь по людям, которых они идентифицировали как вооруженных палестинских боевиков.



По словам высокопоставленного офицера ЦАХАЛа, который разговаривал с журналистами, существует "более высокая вероятность" того, что выстрел, убивший Абу Акле, был произведен израильским солдатом "случайно, когда он находился под обстрелом и открыл ответный огонь" по палестинским террористам.



При этом, военные подчеркивают, что по-прежнему невозможно с уверенностью определить, кто выпустил смертельную пулю.



"Остается еще одна возможность, что Абу Акле была ранена пулями, выпущенными палестинскими боевиками", - заявили в ЦАХАЛе.



В соответствии с выводами расследования начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что не было преднамеренной стрельбы солдатами ЦАХАЛ с целью нанести ущерб журналистке.



Как сообщает "Аруц Шева", после завершения проверки выводы были переданы в военную прокуратуру для дальнейшего изучения. Подробный анализ собранных данных был представлен генеральному военному прокурору, который пришел к выводу, что с учетом обстоятельств дела нет никаких подозрений в совершении уголовного преступления, которые оправдывали бы начало расследования военной полицией.