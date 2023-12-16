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Сотрудник Конгресса США пойман за съемкой гей-секса в зале слушаний Сената
16.12.2023 13:10 MIGnews.com

Сотрудник Конгресса США пойман за съемкой гей-секса в зале слушаний Сената

Утечка любительской порнографии показывает сотрудника Конгресса, занимающегося сексом с неизвестным мужчиной в зале для слушаний Сената, свидетельствует видео, полученное Daily Caller.

Предполагаемого сотрудника также можно увидеть на фото, обнаженным на четвереньках, смотрящим в камеру на стол, за которым часто сидят сенаторы, чтобы задать вопросы во время слушаний.

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Источник сообщил Daily Caller, что это помещение называется сенатской комнатой Hart 216 - "Судебная комната". Источник размыл его лицо, поскольку его личность не установлена.
 

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