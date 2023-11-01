



Сотни американцев хотят покинуть Газу

С начала войны около 400 американцев сообщили властям США о желании покинуть Газу.



Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.



По его словам, ведется работа над их эвакуацией вместе с 600 членами их семей. Миллер повторил слова президента США Джо Байдена о том, что первая партия должна выехать через КПП "Рафиах" в Египет уже сегодня, 1 ноября.



Миллер добавил, что 59 грузовиков с гумпомощью накануне въехали в Газу через египетский контрольно-пропускной пункт. США стремятся к расширению поставок до как минимум 100 фур в день.