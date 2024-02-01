



СМИ: США утвердили план операции в Ираке и Сирии

В США утвердили план по проведению многодневной операции в Ираке и Сирии в ответ на атаки на американских военных, совершаемые проиранскими боевиками.



Об этом сообщает CBS News со ссылкой на чиновников, говоривших на условиях анонимности.



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Планы включают нанесение ударов по множеству целей, связанных с Ираном. По словам источников, время проведения операции будет зависеть от погодных условий.



Это поясняется тем, что США хотят гарантировать то, что случайно не поразят мирных жителей.



Ранее в США пришли к выводу, что дрон, с помощью которого была атакована их база в Иордании, произвел Иран.

