



СМИ: США объявят новый пакет помощи Украине: что в него войдет

США готовят для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщают ряд СМИ и называют, что в него войдет: и боевые бронированные машины Stryker и БМП Bradley, и боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.



Так, издание "Голос Америки" со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, что новый пакет военной помощи для Украины Белый дом объявит уже во вторник, 13 июня.



"США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов в пакете, который, как ожидается, будет объявлен завтра", - написала корреспондент издания Карла Бабба в Twitter.



#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.



PDA 40 to include:

*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed

*Munitions for NASAMS & #HIMARS — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 12, 2023

По ее данным, в пакет помощи войдут боевые бронированные машины Stryker и БМП Bradley, которые могут заменить поврежденную и уничтоженную технику. Также Украина получит боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.



Между тем координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга также анонсировал новый пакет военной помощи Украине, но без деталей.



"Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые предоставят Соединенные Штаты", - отметил Кирби, добавив, что США будут сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя.



Напомним, на прошлой неделе США также объявили о военной помощи Украине, в частности, предоставлении оружия на сумму в 2 млрд долл.