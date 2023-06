США готовят для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщают ряд СМИ и называют, что в него войдет: и боевые бронированные машины Stryker и БМП Bradley, и боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.



Так, издание "Голос Америки" со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, что новый пакет военной помощи для Украины Белый дом объявит уже во вторник, 13 июня.



"США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов в пакете, который, как ожидается, будет объявлен завтра", - написала корреспондент издания Карла Бабба в Twitter.



#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.



PDA 40 to include:

*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed

*Munitions for NASAMS & #HIMARS