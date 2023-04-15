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Слив документов Пентагона: что может грозить обвиняемому
15.04.2023 04:35 Алина Груднева

Слив документов Пентагона: что может грозить обвиняемому

Обвиняемому в незаконном изъятии и хранении секретных материалов Пентагона Джеку Тейшере может грозить до 15 лет тюрьмы.

По данным ВВС, такой срок вероятен в случае, если будет доказана вина подсудимого.

Как сообщалось ранее, 14 апреля Федеральный суд Бостона предъявил обвинения Тейшейре относительно документов Пентагона, часть из которых просочилась в сеть.

Сам обвиняемый все обвинения в свой адрес отрицает. Следующее слушание по нашумевшему делу состоятся на следующей неделе, а до тех пор молодой человек останется под стражей.
 

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