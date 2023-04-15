



Слив документов Пентагона: что может грозить обвиняемому

Обвиняемому в незаконном изъятии и хранении секретных материалов Пентагона Джеку Тейшере может грозить до 15 лет тюрьмы.



По данным ВВС, такой срок вероятен в случае, если будет доказана вина подсудимого.



Как сообщалось ранее, 14 апреля Федеральный суд Бостона предъявил обвинения Тейшейре относительно документов Пентагона, часть из которых просочилась в сеть.



Сам обвиняемый все обвинения в свой адрес отрицает. Следующее слушание по нашумевшему делу состоятся на следующей неделе, а до тех пор молодой человек останется под стражей.

