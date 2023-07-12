



Sky News: оплошности Джо Байдена на мировой арене позорят США

Президент США Джо Байден "опозорил" свою страну на мировой арене своим "потерянным" поведением.



Об этом сказал ведущий Sky News Джеймс Макферсон, припомнив последние "оплошности" американского лидера.



Журналисты припомнили последнюю поездку Байдена в Великобританию, когда он встретился в Виндзорском замке с королем Карлом III.



"На этой неделе он был в Великобритании в гостях у королевской гвардии. Всем известно, что королевская гвардия не разговаривает ни с кем, кроме короля. Это знают все, кроме Джо Байдена", — посмеялся Макферсон.



Он показал видео, после чего подшутил над тем, как Байден во время речи об усилении контроля над оружием внезапно сказал: "Боже, храни королеву".



Также американскому лидеру припомнили его поездку в Германию. Когда Байдена встречал почетный караул, он проходил вдоль ряда вместе с канцлером ФРГ, засмотревшись на военных. В то же время, за ними следом шел солдат, который должен был отдать честь, однако глава Белого Дома продолжал идти дальше до тех пор, пока его не окликнул Ольф Шольц.



Упомянул ведущий и о том, как Байден перепутал войны в Украине и Китае. А также ему припомнили последний поход на пляж.



