



Боже, храни королеву: Байден странно закончил речь на саммите – видео

Президент США Джо Байден, во время речи об усилении контроля над оружием, удивил публику, сказав “Боже, храни королеву”, сообщает BBC.



Сообщается, что Байден выступал на Национальном саммите безопасных общин в Гартфордском университете штата Коннектикут в пятницу, 16 июня.



Видео с неожиданным финалом быстро распространилось в сети, попав в тренды Twitter, а пользователи социальных сетей удивлялись, что Байден имел в виду.



Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон дала комментарий прессе, сказав, что Байден в этот момент “обращался к кому-то из зрителей”.