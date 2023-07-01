



Скрывался почти 40 лет: в США задержали подозреваемого в убийстве

Американские правоохранители задержали в штате Калифорния подозреваемого в убийстве, скрывавшемся почти четыре десятилетия.

Как передает Укринформ, сообщает BBC.



"Задержание Дональда Сантини обеспечивает справедливость для жертвы и ее семьи после четырех десятилетий ожиданий", — заявил шериф Чад Хронистер из округа Гиллсборо, штат Флорида.



За почти четыре десятка лет в бегах 65-летний Дональд Сантини использовал 13 вымышленных имен, чтобы избежать ареста за убийство женщины во Флориде в 1984 году.



В момент задержания он работал главой местного Агентства водных ресурсов в Калифорнии. Сантини экстрадировали во Флориду, где ему будут предъявлены обвинения в убийстве.



Его разыскивали за убийство Синтии Вуд, в то время 33-летней женщины, находившейся в процессе развода со своим мужем. Сантини был последним человеком, которого видели с ней 6 июня 1984 года, прежде чем детективы обнаружили ее тело в канале.



История о Сантини несколько раз появлялась в телевизионном шоу America's Most Wanted (самые разыскиваемые в США) – в 1990, 2005 и 2013 годах. Все эти годы поисками подозреваемого занимались многие ведомства, в том числе ФБР.



Поиски Сантини проходили в Техасе, Калифорнии и даже в Таиланде, но безуспешно. Недавно правоохранители получили информацию, которая привела их в округ Сан-Диего, где в последнее время жил Сантини.

