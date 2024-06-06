



Скалолаз приговорен к пожизненному заключению за сексуальное насилие

Профессиональный скалолаз, осужденный за три сексуальных нападения на женщину во время ее визита в Йосемитский национальный парк, приговорен к пожизненному заключению.



Чарльз Барретт, 40 лет, был приговорен во вторник по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и одному пункту обвинения в насильственном сексуальном контакте, согласно федеральной прокуратуре.



Согласно судебным документам и уликам, "насильственный сексуальный контакт" Барретта произошел в августе 2016 года, когда жертва была в походе выходного дня в Калифорнии.



В то время Барретт, известный альпинист и автор путеводителей, жил и работал в парке.



Прокурор США Филлип Талберт сказал в заявлении после вынесения приговора: "Длительная история сексуального насилия Барретта подтверждает необходимость вынесения пожизненного приговора".



"Он использовал свой статус выдающегося альпиниста для нападений на женщин в скалолазном сообществе, а когда его жертвы начали рассказывать, Барретт ответил публичными угрозами и запугиванием".



Во время судебного процесса прокуроры сообщили суду, что Барретт заманил жертву в уединенное место, пригласив ее понаблюдать за метеоритным дождем, а затем изнасиловал, сообщают местные новости.



Он также напал на нее во время купания в реке Туолумн и снова изнасиловал ее в общем душе, говорится в судебных документах.



Еще три женщины дали показания в суде о том, что Барретт подвергал их сексуальному насилию, начиная с 2008 года.

