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Сенатору-демократу с женой предъявлены обвинения во взяточничестве
22.09.2023 18:22 Алина Груднева

Сенатору-демократу с женой предъявлены обвинения во взяточничестве

​​​ Американскому сенатору от Нью-Джерси Бобу Менендесу и его супруге предъявлены обвинения в получении взяток.

По версии следствия, они брали деньги, золотые слитки, роскошный автомобиль за ряд услуг.

В частности, демократ-коррупционер использовал свое влияние на международные дела в интересах египетского правительства. В ходе обысков в доме пары выявили золотые слитки стоимостью в 100 тысяч долларов, а также 480 тысяч долларов наличными.

По данным прокуратуры, против Менендеса шесть лет назад было открыто аналогичное дело, однако оно привело в тупик.

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