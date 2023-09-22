



Сенатору-демократу с женой предъявлены обвинения во взяточничестве

​​​ Американскому сенатору от Нью-Джерси Бобу Менендесу и его супруге предъявлены обвинения в получении взяток.



По версии следствия, они брали деньги, золотые слитки, роскошный автомобиль за ряд услуг.



В частности, демократ-коррупционер использовал свое влияние на международные дела в интересах египетского правительства. В ходе обысков в доме пары выявили золотые слитки стоимостью в 100 тысяч долларов, а также 480 тысяч долларов наличными.



По данным прокуратуры, против Менендеса шесть лет назад было открыто аналогичное дело, однако оно привело в тупик.