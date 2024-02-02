



Сенат США проголосует по пакету помощи Украине и Израилю на следующей неделе

После многомесячной задержки Сенат США намерен проголосовать на следующей неделе по предложенному пакету помощи Украине и Израилю, объявил 1 февраля лидер сенатского большинства Чак Шумер.



"Мы не можем просто уклониться от своих обязанностей только потому, что задача сложная", - заявил сенатор-демократ Шумер, выступая на заседании Сената. "Эти проблемы на границе, в Украине и на Ближнем Востоке просто слишком велики".



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Шумер сказал, что рассчитывает назначить голосование на среду, до двухнедельного перерыва в работе Конгресса в связи с Днем президентов.



Участники переговоров в Сенате США ранее согласовали сделку, которая существенно ограничивает пересечение нелегальными мигрантами южной границы, а также разблокирует военную помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов.



Законопроект о финансировании Израиля и Украины в размере 110 миллиардов долларов застрял в Конгрессе с осени 2023 года.



Республиканцы в Сенате США ранее заблокировали законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов, в ходе процедурного голосования 6 декабря, настаивая на том, что любая дальнейшая военная помощь должна включать серьезные изменения на внутренней границе.

Чтобы продвинуть этот пакет, президент США Джо Байден и его коллеги-демократы, как сообщается, пошли на ряд уступок в вопросах иммиграционной политики и безопасности границ.



Если Сенат проголосует за законопроект, он перейдет в Палату представителей, где может начаться противостояние между демократами и республиканцами.



Соглашение, скорее всего, столкнется с жесткой оппозицией со стороны республиканцев Палаты представителей, где спикер Майк Джонсон, как сообщается, предупредил, что оно будет "мертво по прибытии". Республиканцы требуют еще более жестких мер, чем их коллеги в Сенате, а некоторые выступают за отказ от помощи Киеву в принципе.

Спикер Джонсон заявил, что решение Палаты представителей в конечном итоге будет зависеть от формулировок о границах в законопроекте, представленном переговорщиками Сената.



Джонсон также предположил, что законопроект, сочетающий помощь Украине с реформой пограничной политики, скорее всего, будет разделен на части - вариант, который, по словам Белого дома, не будет обсуждаться.



На протяжении всей своей кампании по выдвижению кандидата в президенты от Республиканской партии влиятельный бывший президент Дональд Трамп призывал республиканцев в Палате представителей не соглашаться ни на что, кроме "идеальной сделки" по безопасности границ.



Сенатор Митт Ромни, республиканский критик бывшего президента, прямо заявил, что Трамп пытается предотвратить любую потенциальную сделку, чтобы сохранить этот вопрос активным в своей предвыборной кампании.



"Он связался с членами Конгресса и сказал им, что не хочет сделки по границе, потому что хочет баллотироваться, учитывая этот вопрос", - сказал Ромни.

