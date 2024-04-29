Сандерс поддерживает антиизраильские протесты в кампусах
Сенатор Берни Сандерс заявил CNN в воскресном интервью, что он поддерживает протесты против войны Израиля в Газе, подчеркнув при этом необходимость "осудить во всех формах антисемитизм, исламофобию и другие формы фанатизма".
"То, что делает правое, экстремистское и расистское правительство Нетаниягу, является беспрецедентным в современной истории войн", — сказал Сандерс.
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Антиизраильские протесты в кампусах по всей территории США резко возросли в последние недели, при этом полиции время от времени приходилось вмешиваться, чтобы силой разогнать протестующих.
Протесты в кампусе также привели к росту актов антисемитизма, которые Сандерс осудил в воскресном интервью.
"Я еврей, ясно? Семья моего отца была уничтожена Гитлером. Антисемитизм — это отвратительная и гнусная форма фанатизма, унесшая жизни миллионов людей. Я надеюсь, что каждый американец осудит антисемитизм. Мы осуждаем исламофобию и все формы фанатизма", — сказал он CNN.