



Сандерс: "Газа сегодня - это "хуже" чем Дрезден во время Второй мировой войны"

Сенатор Берни Сандерс заявил, что гуманитарный кризис, разворачивающийся в Газе, "хуже" того, что произошло в Дрездене, во время Второй мировой войны.



"Если я скажу вам слово "Дрезден", вы подумаете об ужасающих разрушениях этого города во время Второй мировой войны. То, что происходит сейчас в Газе за три месяца, хуже того, что происходило в Дрездене в течение двух лет. Это катастрофа", - сказал Сандерс в воскресенье, 14 января в программе CNN "О положении дел в стране".



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Сандерс имел в виду бомбардировки Дрездена в 1945 году под руководством американских и британских войск, в результате которых погибло около 25 000 человек. Сенатор от штата Вермонт очень резко высказался о ситуации в Газе, повторив в воскресенье, что Израиль "не имеет права убивать мирных жителей в своей войне с боевиками ХАМАСа".



"Я с самого начала считал, что Израиль имеет право ответить на эту ужасную террористическую атаку. Но вы не имеете права начинать войну против целого народа, женщин и детей, и Конгресс Соединенных Штатов должен действовать, потому что большая часть этих разрушений производится с помощью оружия, поставляемого Соединенными Штатами Америки", - сказал Сандерс.



На этой неделе Сандерс планирует внести на рассмотрение Сената резолюцию по Закону об иностранной помощи, которая поручит Госдепартаменту изучить возможные нарушения прав человека, совершенные Израилем в Газе. "В нем говорится, что если американская военная помощь предоставляется любой стране, Саудовской Аравии, Израилю, любой другой стране, то она должна использоваться в соответствии с правами человека, международными стандартами в области прав человека и американским законодательством", - сказал Сандерс о Законе об иностранной помощи.



"На мой взгляд, это, конечно, не так. У нас ужасная гуманитарная катастрофа. Мы не можем отвернуться от нее. Конгресс должен начать действовать, чтобы защитить детей в Палестине". Сандерс также признал, что у него, скорее всего, нет 51 голоса, необходимого для принятия его резолюции, отметив, что это "первый раз", когда подобная резолюция выносится на голосование.



