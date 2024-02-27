



Салливан: Пока США задерживают помощь Украине – Путин выигрывает

Президент РФ Владимир Путин "выигрывает с каждым днем", пока Палата представителей Конгресса США не принимает новый пакет помощи Украине. Такое заявление сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан The Guardian.



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"Реальность такова, что Путин выигрывает с каждым днем, когда Украина не получает необходимых ей ресурсов, а Украина страдает", – сказал Салливан и указал на "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей", которое готово принять пакет помощи для Украины, "если он будет вынесен на рассмотрение".



"История наблюдает за тем, вынесет ли спикер Джонсон законопроект (Сената о внешней помощи) на голосование. Если он это сделает − он (проект) пройдет, и Украина получит то, что ей нужно для достижения успеха. Если нет, то мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для того, чтобы она могла противостоять России, и Путин будет главным бенефициаром этого", – резюмировал советник президента США по нацбезопасности.