Рон ДеСантис: Украина не должна быть в НАТО
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис выступил против членства Украины в НАТО.
По данным Bloomberg, он считает, что это противоречит интересам Соединенных
Штатов.
"Если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем вместо этого?" - задался он вопросом.
По словам ДеСантиса, Штаты не должны давать Украине "чистый чек", если государство не воспользуется рычагами влияния, чтобы завершить войну.
Что примечательно, ранее в этом году он говорил о том, что война в Украине не в интересах США.