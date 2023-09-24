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Рон ДеСантис: Украина не должна быть в НАТО
24.09.2023 10:47 Алина Груднева

Рон ДеСантис: Украина не должна быть в НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис выступил против членства Украины в НАТО.

По данным Bloomberg, он считает, что это противоречит интересам Соединенных 
Штатов.

"Если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем вместо этого?" - задался он вопросом.

По словам ДеСантиса, Штаты не должны давать Украине "чистый чек", если государство не воспользуется рычагами влияния, чтобы завершить войну.

Что примечательно, ранее в этом году он говорил о том, что война в Украине не в интересах США.

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