



Рон ДеСантис: Украина не должна быть в НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис выступил против членства Украины в НАТО.



По данным Bloomberg, он считает, что это противоречит интересам Соединенных

Штатов.



"Если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем вместо этого?" - задался он вопросом.



По словам ДеСантиса, Штаты не должны давать Украине "чистый чек", если государство не воспользуется рычагами влияния, чтобы завершить войну.



Что примечательно, ранее в этом году он говорил о том, что война в Украине не в интересах США.