



Роберт Де Ниро: Трамп - клоун

Легендарный актер Роберт Де Ниро публично обозвал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа клоуном.



Это произошло во время судебного заседания по скандальному делу против экс-президента.



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"Дональд Трамп хочет уничтожить всю страну. В конечном итоге, он может уничтожить и весь мир. Трампу не место в моем городе. Мы, ньюйоркцы, терпели его, когда он был только очередной жадной барыгой, маскирующейся под большую шишку. Лицемерный плейбой, прокладывающий себе путь через таблоиды. Клоун", - сказал Де Ниро.



В ответ Трамп обозвал оскароносного актера "умственно отсталым".



"Я никогда не знал, насколько ничтожным, как умственно, так и физически, был бывший актер Роберт Де Ниро. Роберт, чьи фильмы, артистизм и бренд сильно упали в цене, с тех пор как он вышел на политическую арену по просьбе продажного Джо Байдена. Он выглядел жалким", - возмутился Трамп.