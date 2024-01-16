



Республиканец Рамасвами приостанавливает президентскую кампанию

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвами решил приостановить свою президентскую кампанию.



Такое решение он принял из-за неблагоприятных для него результатов первых праймериз в Айове.



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Рамасвами поддерживает Дональда Трампа. Ранее он даже называл его "лучшим президентом 21-го века".



К слову, в Айове с огромным отрывом лидирует Трамп. Следом за ним идет Рон ДеСантис, далее - Никки Хейли.



