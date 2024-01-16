Республиканец Рамасвами приостанавливает президентскую кампанию
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвами решил приостановить свою президентскую кампанию.
Такое решение он принял из-за неблагоприятных для него результатов первых праймериз в Айове.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Рамасвами поддерживает Дональда Трампа. Ранее он даже называл его "лучшим президентом 21-го века".
К слову, в Айове с огромным отрывом лидирует Трамп. Следом за ним идет Рон ДеСантис, далее - Никки Хейли.