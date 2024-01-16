Новости » Новости США
Республиканец Рамасвами приостанавливает президентскую кампанию
16.01.2024 07:17 Алина Груднева

Республиканец Рамасвами приостанавливает президентскую кампанию

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвами решил приостановить свою президентскую кампанию.

Такое решение он принял из-за неблагоприятных для него результатов первых праймериз в Айове.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Рамасвами поддерживает Дональда Трампа. Ранее он даже называл его "лучшим президентом 21-го века".

К слову, в Айове с огромным отрывом лидирует Трамп. Следом за ним идет Рон ДеСантис, далее - Никки Хейли.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы