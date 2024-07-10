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Решение США: В Германии разместят “томагавки”
10.07.2024 19:40 MIGnews.com

Решение США: В Германии разместят “томагавки”

С 2025 года США приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие, заявили в Пентагоне.

“Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем”, — говорится в сообщении.

Если говорить конкретно, то в Германии будут располагаться  SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, дальность действия которого больше, чем у нынешних систем в Европе.


 

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