



Решение США: В Германии разместят “томагавки”

С 2025 года США приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие, заявили в Пентагоне.



“Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем”, — говорится в сообщении.



Если говорить конкретно, то в Германии будут располагаться SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, дальность действия которого больше, чем у нынешних систем в Европе.





