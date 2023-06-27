



Расследование: Эпштейн смог покончить с собой из-за халатности надзирателей

Наблюдательный орган Министерства юстиции США говорит, что “сочетание халатности и неправомерных действий” позволило финансисту Джеффри Эпштейну покончить с собой в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в ожидании суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.



Генеральный инспектор Майкл Горовиц ссылается на то, что федеральное бюро тюрем не назначило Эпштейну сокамерника после того, как его предыдущий ушел, а также на проблемы с камерами наблюдения как на факторы, приведшие к его смерти.



Горовиц также говорит, что Эпштейна оставили в камере со слишком большим количеством постельного белья, что является проблемой безопасности и было использовано при его самоубийстве.



Генеральный инспектор публикует отчет с подробными результатами своего расследования смерти Эпштейна в августе 2019 года. Он повторяет выводы других расследований об отсутствии признаков нечестной игры, опровергая теории заговора, связанные с громкой смертью.



Горовиц повторил предыдущие выводы о том, что некоторые сотрудники тюрьмы, участвовавшие в охране Эпштейна, были перегружены работой. Он выявил 13 сотрудников с плохой работой и рекомендовал предъявить обвинения шести работникам. Обвинения были предъявлены только двум сотрудникам, которым было поручено охранять Эпштейна, поскольку они избежали тюремного заключения в результате сделки о признании вины в фальсификации журналов.



Отчет был подготовлен более чем через четыре года после того, как Эпштейн покончил с собой в столичном исправительном центре в ожидании суда по обвинению в секс-торговле и заговоре.



