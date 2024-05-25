



Просьба Алека Болдуина снять обвинение отклонена судом

Окружной суд США в Нью-Мексико отклонил просьбу актера Алека Болдуина снять с него обвинение в непредумышленном убийстве после смертельного выстрела в фотографа Хелен Хатчинс на съемках фильма “Ржавчина” в октябре 2021 года.



Суд начнется 10 июля.



В прошлом месяце Ханна Гутьеррес Рид, оружейница съемочной команды фильма, была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения после того, как была признана виновной в непредумышленном убийстве Хелен Хатчинс.



Инцидент произошел, когда Болдуин, который также был продюсером фильма, выстрелил из винтовки, которая по незнанию была заряжена боевыми патронами.

