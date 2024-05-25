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Просьба Алека Болдуина снять обвинение отклонена судом
25.05.2024 07:43 MIGnews.com

Просьба Алека Болдуина снять обвинение отклонена судом

Окружной суд США в Нью-Мексико отклонил просьбу актера Алека Болдуина снять с него обвинение в непредумышленном убийстве после смертельного выстрела в фотографа Хелен Хатчинс на съемках фильма “Ржавчина” в октябре 2021 года.

Суд начнется 10 июля. 

В прошлом месяце Ханна Гутьеррес Рид, оружейница съемочной команды фильма, была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения после того, как была признана виновной в непредумышленном убийстве Хелен Хатчинс. 

Инцидент произошел, когда Болдуин, который также был продюсером фильма, выстрелил из винтовки, которая по незнанию была заряжена боевыми патронами.
 

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