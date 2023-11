Пропалестинский шабаш в Вашингтоне: призывают к интифаде

В субботу, 4 ноября, в Вашингтоне прошел пропалестинский митинг.



Сторонники ХАМАСа с палестинскими флагами скандировали призывы к интифаде против Израиля.



"Да здравствует интифада", - кричала одна из женщин в мегафон, на что сторонники палестинцев ей вторили.

“Long live the Intifada! Intifada! Intifada!”



Thousands are out here from hundreds of different cities and organizations in Washington DC to participate in the Free Palestine March. pic.twitter.com/bVjvEX8223