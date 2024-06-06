



Приговор Трампу сблизил его семью

Семья Дональда Трампа воссоединилась, чтобы поддержать его после вынесения приговора по делу о деньгах за молчание.



По данным Page Six, решение суда сблизило родственников больше, чем когда-либо раньше.



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"Это включает оттепель в иногда холодных и напряженных отношениях между Меланией и Иванкой", - сообщил источник.



По словам инсайдеров, теперь семья пользуется секретным входом в гараж Trump Tower и лифтом, который доставляет их без остановок прямо в пентхаус.



"Слова поддержки перевесили любое прошлое напряжение, поскольку семья собирается вместе. Друзья говорят, что они не видели такой семьи с момента его инаугурации много лет назад", - добавил источник.