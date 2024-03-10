



Премия "Оскар" готовится к палестинским протестам

Несколько групп, включая представителей киноиндустрии, призвали сорвать воскресную церемонию вручения премии "Оскар" акциями протеста, требующими немедленного прекращения огня в Газе.



96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится сегодня вечером, 10 марта. Пропалестинские протестующие призвали помешать церемонии, используя лозунг "Никаких наград во время геноцида".



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План протеста в Лос-Анджелесе сегодня днем - результат работы нескольких групп пропалестинских протестующих. Группы планируют провести массовый марш протеста в попытке отвлечь внимание от церемонии вручения премии, которую в этом году будет вести Джимми Киммел.



"Мы не позволим людям отвернуться от зверств в Газе. Мы принимаем меры и убеждаемся, что Палестина не будет проигнорирована ради блеска и гламура. СЕЙЧАС прекращаем огонь!" - написали они в социальных сетях.



"Мы хорошо осведомлены о протестующих, у нас есть несколько запасных сценариев, которые мы можем быстро задействовать в случае необходимости", - сообщил Deadline высокопоставленный сотрудник службы безопасности

Академии кинематографических искусств и наук. "Работая с нашими партнерами из полиции Лос-Анджелеса, мы не ожидаем никаких проблем или задержек для наших гостей и номинантов".



Командир полицейского департамента Лос-Анджелеса Рэнди Годдард, который возглавляет работу полиции Лос-Анджелеса по обеспечению безопасности мероприятия, сказал: "Наша цель - обеспечить успешное проведение церемонии вручения премии "Оскар", чтобы гости могли безопасно прибыть и попасть в зал. Но мы также постараемся установить контакт с группами по мере их появления и дать понять, что мы, полиция, здесь для того, чтобы поддержать ваши конституционные права по Первой поправке". Полицейские тесно сотрудничают с организаторами мероприятия и службами безопасности, принимая комплексные меры для обеспечения безопасного проведения церемонии вручения "Оскара" для всех".



Планы по обеспечению бесперебойной работы мероприятия не разглашаются, но предполагается, что часть подготовки будет включать в себя удержание протестующих как можно дальше от прибывающих зрителей. Организаторы не сообщили, консультировались ли они с израильскими службами безопасности при подготовке к мероприятию.

