



Пожар уничтожил исторический ангар на бывшей базе морской пехоты США

Сильный пожар практически уничтожил исторический ангар на бывшей авиабазе Тастин в округе Ориндж, штат Калифорния, 7 ноября, в результате чего пожарные приняли решение о его разрушении.



На видеозаписи видно, как часть деревянного ангара рушится по мере распространения огня. По словам представителей пожарной охраны, работы по тушению пожара внутри здания не проводились, так как жизни людей в нем ничего не угрожало, и наиболее безопасным вариантом было дать зданию разрушиться, прежде чем тушить пожар.



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Ангар, построенный в 1942 г., является одним из самых больших деревянных сооружений в мире. Он неоднократно появлялся в кинофильмах и передачах, в том числе в фильмах "Перл-Харбор", "Остин Пауэрс" и "Звездный путь".

