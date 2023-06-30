



Посол США в Иране отправлен в отпуск из-за проблем с безопасностью

Специальный представитель США по Ирану Роб Малли, был отправлен в отпуск без содержания после того, как в начале этого года его допуск к секретным материалам был приостановлен на фоне расследования, сообщили CNN в четверг многочисленные источники.



Официальный представитель США заявил, что допуск Мэлли был приостановлен на фоне расследования дипломатической безопасности Государственного департамента в связи с возможным неправильным обращением с секретной информацией. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в четверг днем ​​его отправили в неоплачиваемый отпуск.



“Мне сообщили, что мой допуск к безопасности находится на рассмотрении. Мне не предоставили никакой дополнительной информации, но я ожидаю, что расследование будет решено положительно и в ближайшее время. А пока я в отпуске”, – сказал Мэлли CNN .



“Роб Мэлли в отпуске, а Абрам Пейли исполняет обязанности специального посланника по Ирану и руководит работой министерства в этой области”, – сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер агентству Reuters по электронной почте.



Мэлли был назначен специальным посланником по Ирану в январе 2021 года и руководил усилиями администрации Байдена по возобновлению ядерной сделки 2015 года, из которой тогдашний президент США Дональд Трамп вышел в 2018 году.



Переговоры между Ираном и мировыми державами о возрождении иранской ядерной сделки 2015 года зашли в тупик с сентября 2022 года.