



Помощь Израилю и Украине: спикер Палаты представителей выдвинул ультиматум

Если Белый дом не примет решение об усилении границ в рамках изменений в иммиграционной политике, Палата представителей США не поддержит новый пакет финансовой помощи Украине и Израилю.



По данным газеты The Guardian, с такой угрозой в своем письме выступил спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон.



"Дополнительное финансирование зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ нашей страны", - сказал новый спикер Палаты представителей США.



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По словам Джонсона, открытые для массового потока мигрантов американские границы являются "немыслимой и неприемлемой катастрофой".



"Необходимо немедленно прекратить это безумие. Администрация Байдена игнорирует реальность, предпочитая вместо этого заниматься политическим позерством, вместо того чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логичные реформы. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа", - пояснил Джонсон.



Как сообщалось ранее, в Сенате республиканцы пообещали воспрепятствовать пакету помощи Байдена, если демократы не согласятся на изменение иммиграционной политики.