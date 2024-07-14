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Покушение на Трампа: в машине подозреваемого нашли взрывчатку
14.07.2024 18:09 Алина Груднева

Покушение на Трампа: в машине подозреваемого нашли взрывчатку

В автомобиле 20-летнего подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Трмаса Крукса нашли несколько взрывных устройств.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в силах безопасности.

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Автомобиль Крукса был припаркован недалеко от места, где проходил предвыборный митинг Трампа в Батлере.

Обыск также был проведен в его доме в Бетел-Парке. По версии следствия, Крукс использовал полуавтоматическую винтовку AR-15, которую купил его отец.
 

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