



Покушение на Трампа: в машине подозреваемого нашли взрывчатку

В автомобиле 20-летнего подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Трмаса Крукса нашли несколько взрывных устройств.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в силах безопасности.



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Автомобиль Крукса был припаркован недалеко от места, где проходил предвыборный митинг Трампа в Батлере.



Обыск также был проведен в его доме в Бетел-Парке. По версии следствия, Крукс использовал полуавтоматическую винтовку AR-15, которую купил его отец.

