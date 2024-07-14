



Покушение на Трампа: Очевидец заметил снайпера, полиция не сделал ничего



Очевидец, находившийся возле митинга, где в результате стрельбы был ранен бывший президент Дональд Трамп, рассказал, что видел, как стрелок забрался на крышу, и попытался предупредить полицию.



"Мы заметили, как парень ползет, ползет, по крыше здания рядом с нами, в 50 метрах от нас", - рассказал свидетель в субботу BBC News после инцидента.



"Мы стояли там и смотрели на парня, ползущего по крыше. ... Мы ясно видели его с винтовкой", - сказал он. Он добавил, что они уведомили полицию, находившуюся поблизости, но офицеры "не знали, что происходит".



"Я думаю: "Почему Трамп все еще выступает? Почему они не убрали его со сцены? Я стою там, показывая на него, две-три минуты, сотрудники Секретной службы смотрят на нас с крыши сарая, я показываю на крышу, просто стою вот так, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов", - сказал он.



Джон Миллер, главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке, сказал, что показания вызывают много "серьезных вопросов".



"Предстоит чрезвычайный, мучительно подробный разбор того, кто что знал, как это было передано и кто решил предпринять или не предпринять какие-либо действия", - сказал он.

