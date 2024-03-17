



Пограничники США задержали члена "Хезболлы"

Ливанец, задержанный 9 марта пограничниками США у границы с Мексикой, признался, что является членом террористической группировки "Хезболла", сообщает The New York Post.



Согласно сообщению, мужчина был пойман при попытке пробраться через границу и сказал, что направляется в Нью-Йорк и "надеется сделать бомбу".



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Издание ссылается на внутренние документы иммиграционной службы США, согласно которым мужчина, назвавшийся 22-летним Баселем Баселем Эббади, заявил в интервью, что "семь лет тренировался в "Хезболле" и еще четыре года служил в качестве активного члена, охраняя места хранения оружия".

