



Погиб топ-менеджер компании, которая производит Patriot

В авиакатастрофе в США погиб директор оружейной корпорации Raytheon Джефф Лампкин. Он летел в самолете вместе с женой. Об этом сообщает Daily Mail.



Инцидент произошел в четверг, 6 апреля. Легкий одномоторный самолет Piper PA-32 потерпел крушение у рыбацкого пирса. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела 4 человек — двоих мужчин и двух женщин. Впоследствии были установлены личности погибших. Среди них — 64-летний топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин и его 68-летняя жена Петти.



Лампкин с женой летел на одномоторном самолете из Сент-Питерсберга (Флорида) в Венецию (Флорида) на ужин к друзьям. После взлета из аэропорта в Венеции самолет упал в воды Мексиканского залива.



Военно-промышленная компания Raytheon, одна из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооруженных сил США: разработчик ЗРК "Петриот", производитель КР "Томагавк", ПЗРК "Стингер" и многих других образцов вооружения, названия которых стали нарицательными именами.



Raytheon также производит широкий ассортимент продукции, от карманных радиостанций, GPS-навигаторов и тепловизионных очков до самолетов и ракетно-космической техники.



