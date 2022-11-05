



По двум штатам в США пронесся торнадо: есть жертвы

По штатам Оклахома и Техас в США пронесся торнадо, который привел к гибели людей.



По меньшей мере один человек погиб, десятки пострадали, сообщает Associated Press. Кроме этого, стихия оставила десятки домов и зданий в руинах.



Кели Кейн из Управления по чрезвычайным ситуациям Оклахомы заявила, что более 100 домов и предприятий повреждены. В маленьком городке с населением около 7000 человек были разрушены церковь, медицинский центр и школа.



В Техасе власти округа Ламар заявили, что по меньшей мере 50 домов были повреждены или разрушены.