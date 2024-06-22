



Pfizer придется отвечать за обман о побочных действиях прививок

Американский штат Канзас в понедельник подал в суд на Pfizer (PFE.N), открыл новую вкладку, обвиняя компанию в том, что она вводит общественность в заблуждение относительно своей вакцины против COVID-19, скрывая риски и одновременно делая ложные заявления о ее эффективности.



В иске, поданном в Окружной суд округа Томас, штат заявил, что предполагаемые ложные заявления нью-йоркского производителя лекарств нарушают Канзасский закон о защите потребителей. Он требует неустановленной денежной компенсации.



“Pfizer сделал несколько вводящих в заблуждение заявлений, чтобы обмануть общественность о своей вакцине против COVID-19 в то время, когда американцы нуждались в правде”, — в иске он утверждает, что прививка вызывала осложнения беременности, включая выкидыш, а также миокардит и перикардит.



Сама компания отвечает, что их заявления были точными и научно обоснованными, а иск прокурора не имеет оснований.



Об этом пишет Reuters.





