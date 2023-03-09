



Перестрелка в Лос-Анджелесе: ранены трое полицейских, подозреваемый ликвидирован

Трое полицейских Лос-Анджелеса получили огнестрельные ранения во время перестрелки с вооруженным человеком. Состояние правоохранителей стабильное, подозреваемый "объявлен умершим", сообщило полицейское управление Лос-Анджелеса без уточнения причины смерти.



Газета Los Angeles Times со ссылкой на неназванные источники в полиции сообщила, что раненые полицейские являются частью кинологической группы и искали ранее судимого подозреваемого, вероятно, нарушившего правила условно-досрочного освобождения.



