



Пентагон создал сайт для сбора информации об НЛО

Министерство обороны США представило новый онлайн-инструмент отчетности, предназначенный для сбора информации о неопознанных аномальных явлениях, обычно называемых НЛО. Объявление было сделано доктором Шоном Киркпатриком, главой Управления по расследованию аномальной активности (AARO), во время состоявшейся вчера пресс-конференции.



Анонс Киркпатрика пролил свет на огромную ответственность, возложенную на его офис. Стенограмма недавнего заседания Министерства обороны показала, что миссия его команды включает в себя сбор данных, касающихся инцидентов с НЛО, произошедших еще в 1945 году. Этот всеобъемлющий набор данных призван сыграть ключевую роль в создании отчета, который планируется утвердить Конгрессом, крайний срок установлен на июнь 2023 года.



Киркпатрик подчеркнул, что Министерство обороны активно ищет сотрудничества с «нынешними или бывшими государственными служащими, военнослужащими или подрядчиками, обладающими прямыми знаниями о предполагаемых правительственных программах или деятельности правительства США, связанных с НЛО, начиная с 1945 года.



