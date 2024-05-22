



Пентагон: Никакая помощь по морю не была распределена между населением Газы

Представитель Министерства обороны США заявил, что, судя по всему, ни одна из 569 тонн гуманитарной помощи, прибывшей на построенный пирс в Газе, официально не была распределена.



Хотя часть гуманитарной помощи, сходящей с причала, дошла до складов, грузовики были перехвачены толпами отчаявшихся палестинцев после того, как гуманитарная помощь покинула зону погрузки.



“Я в это не верю”, — говорит генерал-майор Пэт Райдер в ответ на вопрос о том, доставлена ​​ли уже какая-либо помощь.



“Мы полностью осознаем и понимаем, что сухопутные маршруты являются оптимальным способом получения помощи”, — говорит Райдер. “Также важно помнить, что это зона боевых действий и что это сложная операция”.





