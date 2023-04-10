Пенсионерка на Rolls-Royce снесла скульптуру стоимостью 3 млн долларов
ДТП произошло во США, в городе Палм-Бич. Пожилая женщина попала в аварию на своем Rolls-Royce Dawn за 360 000 долларов и нанесла существенный ущерб своему соседу, сообщает CBS 12.
66-летняя американка не справилась с управлением на узкой улице, врезалась в бордюр и заехала во двор своего соседа.
Rolls-Royce Dawn проехался по газону и снес уникальную коралловую статую стоимостью 3 миллиона долларов. Затем он про
бил забор и слетел с парапета на пляж.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Пенсионерка заявила полицейским, что ничего не помнит. У нее якобы случился провал в памяти, хотя она не получила черепно-мозговую травму, а в ее крови не были обнаружены следы алкоголя, наркотиков или лекарств.
Если вину американки докажут, то она должна будет не только компенсировать стоимость скульптуры, но и заплатить 10 100 долларов за ремонт забора, бордюра и парапета.
Также потребуется восстановление Rolls-Royce Dawn. У дорогого авто повреждены решетка радиатора, передний и задний бамперы.