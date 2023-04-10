



Пенсионерка на Rolls-Royce снесла скульптуру стоимостью 3 млн долларов

ДТП произошло во США, в городе Палм-Бич. Пожилая женщина попала в аварию на своем Rolls-Royce Dawn за 360 000 долларов и нанесла существенный ущерб своему соседу, сообщает CBS 12.



66-летняя американка не справилась с управлением на узкой улице, врезалась в бордюр и заехала во двор своего соседа.



Rolls-Royce Dawn проехался по газону и снес уникальную коралловую статую стоимостью 3 миллиона долларов. Затем он про

бил забор и слетел с парапета на пляж.



К счастью, в ДТП никто не пострадал.



Пенсионерка заявила полицейским, что ничего не помнит. У нее якобы случился провал в памяти, хотя она не получила черепно-мозговую травму, а в ее крови не были обнаружены следы алкоголя, наркотиков или лекарств.



Если вину американки докажут, то она должна будет не только компенсировать стоимость скульптуры, но и заплатить 10 100 долларов за ремонт забора, бордюра и парапета.



Также потребуется восстановление Rolls-Royce Dawn. У дорогого авто повреждены решетка радиатора, передний и задний бамперы.



