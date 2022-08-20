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Пенс о секретных документах у Трампа: не хочу пока судить
20.08.2022 09:43 Алина Груднева

Пенс о секретных документах у Трампа: не хочу пока судить

Бывший вице-президент США Майк Пенс заверяет, что не брал с собой секретные документы, когда заканчивал срок пребывания в должности.

 
По данным АР, так он прокомментировал нашумевшие обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа, у которого нашли 11 папок с особо секретными документами.
 
Напомним, что лидера республиканцев теперь подозревают в нарушении Закона о шпионаже, за что ему может грозить до пяти лет тюрьмы. 
 
"Я не хочу судить, пока мы не выясним все факты", - отметил Пенс.

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