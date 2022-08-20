



Пенс о секретных документах у Трампа: не хочу пока судить

Бывший вице-президент США Майк Пенс заверяет, что не брал с собой секретные документы, когда заканчивал срок пребывания в должности.

По данным АР, так он прокомментировал нашумевшие обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа, у которого нашли 11 папок с особо секретными документами.

Напомним, что лидера республиканцев теперь подозревают в нарушении Закона о шпионаже, за что ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

"Я не хочу судить, пока мы не выясним все факты", - отметил Пенс.