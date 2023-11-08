



Палата представителей США осудила Рашиду Тлаиб за антиизраильскую позицию

Палата представителей проголосовала за вынесение порицания депутату от демократов Рашиде Тлаиб из Мичигана.



Первоначально все демократы поддержали Тлаиб и помогли отклонить первую резолюцию о вынесении ей порицания на прошлой неделе. Но с тех пор многие ее коллеги, включая видных представителей еврейского народа, стали более критически относиться к ее риторике по поводу войны, особенно из-за часто используемого ею лозунга "От реки до моря – Палестина будет свободна", который, по общему мнению, призывает к уничтожению Израиля.



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В результате голосования Тлаиб стала второй мусульманкой в Конгрессе, которой в этом году было сделано официальное замечание за критику Еврейского Государства.



В феврале представитель Миннесоты Ильхан Омар, была исключена из состава Комитета по иностранным делам Палаты представителей за аналогичные высказывания в адрес Израиля.

