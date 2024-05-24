Новости » Новости США
Отвечая на крики "Верните их домой", Трамп заявил, что многие заложники мертвы
24.05.2024 16:58 MIGnews.com

Отвечая на крики "Верните их домой", Трамп заявил, что многие заложники мертвы

Бывший президент США Дональд Трамп в ответ на скандирования "Верните их домой" на вчерашнем предвыборном митинге вновь заявил, что многих заложников уже нет в живых.

"Я считаю, что многие из заложников, которых вы ждете (а все ждут этих заложников), - многие из них мертвы".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Некоторые будут живы, но многие из этих заложников мертвы", - говорит Трамп.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы