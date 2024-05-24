



Отвечая на крики "Верните их домой", Трамп заявил, что многие заложники мертвы

Бывший президент США Дональд Трамп в ответ на скандирования "Верните их домой" на вчерашнем предвыборном митинге вновь заявил, что многих заложников уже нет в живых.



"Я считаю, что многие из заложников, которых вы ждете (а все ждут этих заложников), - многие из них мертвы".



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"Некоторые будут живы, но многие из этих заложников мертвы", - говорит Трамп.

