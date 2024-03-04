



Отстранят ли Трампа от выборов в Колорадо?

Сегодня, в понедельник, 4 марта, Верховный суд США примет историческое решение: можно ли отстранить Трампа от участия в выборах 2024 года.



Несмотря на столь резвое начало гонки, бывший президент США Дональд Трамп может быть уже сегодня из нее исключен. Некоторые штаты даже отказываются вносить имя Трампа в списки кандидатов. Это сделали в штатах Иллинойс и Мэн, и то же самое хотят сделать в Колорадо и нескольких других штатах.



Это решение будет обнародовано после 10.00 местного времени, в Иерусалиме и Киеве - поле 17:00.



Это знаменательное событие произойдет до так называемого “супервторника”, когда праймериз состоятся одновременно в 15 штатах.



Кроме того, судьи на прошлой неделе согласились выслушать аргументы в конце апреля по поводу того, может ли Трамп быть привлечен к уголовной ответственности по обвинениям во вмешательстве в выборы, включая его роль в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года. Об этом сообщает агентство АР.



Совокупность открытых против Трампа дел приближается к сотне. Однако же единственное дело, дата суда которого, похоже, приближается к назначенному сроку, - это его дело в штате Нью-Йорк. Там бывшему президенту предъявлено обвинение в фальсификации деловой документации о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение сведений об их интимной связи. Суд по этому делу назначен на 25 марта, и судья дал понять, что намерен продолжать дело.