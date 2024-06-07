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Отложено рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы
07.06.2024 06:44 Алина Груднева

Отложено рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы

Апелляционный суд штата Джорджия отложил рассмотрение уголовного дела по обвинению против Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в штате в 2020 году.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Процесс было решено приостановить, пока рассматривается ходатайство Трампа об отводе прокурора.

Ожидается, что устные дебаты состоятся в октябре 2024 года. Таким образом, сам судебный процесс стартует не раньше ноября.

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