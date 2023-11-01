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Отель в Чикаго отказывается от пропалестинского съезда
01.11.2023 19:19 Алина Груднева

Отель в Чикаго отказывается от пропалестинского съезда

Отель Hyatt Regency O’Hare в Чикаго отказывается от проведения ежегодных съездов американцев палестинского происхождения.

Согласно официальному заявлению, мероприятие под названием "Американские мусульмане за Палестину", запланированное на следующий месяц, не состоится из-за поступающих угроз.
 
"Учитывая повышенный уровень угроз и насильственных действий во всем мире, мы определили, что в настоящее время существует повышенный риск для безопасности гостей и сотрудников отеля в связи с этим мероприятием. Мы приняли решение не проводить мероприятие в этом году", - сказано в заявлении.

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