



Отель в Чикаго отказывается от пропалестинского съезда

Отель Hyatt Regency O’Hare в Чикаго отказывается от проведения ежегодных съездов американцев палестинского происхождения.



Согласно официальному заявлению, мероприятие под названием "Американские мусульмане за Палестину", запланированное на следующий месяц, не состоится из-за поступающих угроз.



"Учитывая повышенный уровень угроз и насильственных действий во всем мире, мы определили, что в настоящее время существует повышенный риск для безопасности гостей и сотрудников отеля в связи с этим мероприятием. Мы приняли решение не проводить мероприятие в этом году", - сказано в заявлении.