От Блинкена требуют вернуть хути в список террористических организаций
От госсекретаря США Энтони Блинкена 15 сенаторов потребовали вернуть йеменских хути в список террористических организаций.
Такое требование они выдвинули после серии атак, направленных на Израиль.
Законодатели-республиканцы заявили, что нападение хути на Израиль было осуществлено по указанию иранского режима, спонсирующего терроризм.
Стоит отметить, что администрация Байдена исключила поддерживаемую Ираном группировку из списка в 2021 году.