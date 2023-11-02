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От Блинкена требуют вернуть хути в список террористических организаций
02.11.2023 20:22 Алина Груднева

От Блинкена требуют вернуть хути в список террористических организаций

От госсекретаря США Энтони Блинкена 15 сенаторов потребовали вернуть йеменских хути в список террористических организаций.

Такое требование они выдвинули после серии атак, направленных на Израиль.

Законодатели-республиканцы заявили, что нападение хути на Израиль было осуществлено по указанию иранского режима, спонсирующего терроризм.

Стоит отметить, что администрация Байдена исключила поддерживаемую Ираном группировку из списка в 2021 году.

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