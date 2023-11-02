



От Блинкена требуют вернуть хути в список террористических организаций

От госсекретаря США Энтони Блинкена 15 сенаторов потребовали вернуть йеменских хути в список террористических организаций.



Такое требование они выдвинули после серии атак, направленных на Израиль.



Законодатели-республиканцы заявили, что нападение хути на Израиль было осуществлено по указанию иранского режима, спонсирующего терроризм.



Стоит отметить, что администрация Байдена исключила поддерживаемую Ираном группировку из списка в 2021 году.