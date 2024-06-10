



Опрос в США: 42% евреев чувствуют себя небезопасно, нося еврейские символы

Согласно новому опросу, с 7 октября более 40 % американских евреев чувствуют себя небезопасно, нося еврейские символы на публике, и более четверти предпочитают не упоминать о своем еврействе при знакомстве с новым человеком.



Результаты опроса, проведенного по заказу Американского еврейского комитета и опубликованного в понедельник, во многом совпадают с результатами предыдущих опросов американских евреев, проведенных после начала войны между Израилем и ХАМАСом восемь месяцев назад: Более 80% евреев считают, что антисемитизм является проблемой в Соединенных Штатах, и говорят, что он растет. Более 80 % также считают, что Соединенным Штатам важно поддерживать Израиль. Более 60 % планируют голосовать за президента Джо Байдена.



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Опрос также демонстрирует дискомфорт американских евреев в социальной среде после 7 октября. Многие американские евреи избегают говорить или писать о войне. Некоторые говорят, что прекратили дружеские отношения.



В ходе исследования был опрошен 1001 взрослый еврей в период с середины марта по начало апреля, до многих последних крупных событий, связанных с войной и реакцией на нее в США, включая движение палестинцев в университетских городках, вторжение израильских военных в Рафиах на юге Газы или предложение Израиля о прекращении огня, недавно озвученное Байденом.



Часть респондентов сообщила о серьезных нарушениях в социальной сфере. Тринадцать процентов людей заявили, что потеряли друга или отношения из-за разногласий по поводу войны. А 12 % заявили, что прекратили дружбу или отношения после того, как другой человек "высказал антисемитские взгляды". Семнадцать процентов заявили, что чувствовали себя небезопасно в разговоре о войне.



Большинство, 53%, сказали, что избегали разговоров о войне с кем-либо. А 45 % чувствуют себя небезопасно, делясь своими взглядами на Израиль в социальных сетях.

